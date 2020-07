Howard agli Warriors? L’dea Lakers per sostituirlo

L’ultima notizia che riguarda Dwight Howard risale a qualche giorno fa ed è stata la decisione di partire destinazione Orlando assieme ai Lakers per garantire il suo contributo in questo finale di stagione. Con i soldi dello stipendio che guadagnerà devoluti alla sua associazione benefica, il centro della squadra di Los Angeles approfitterà dello spazio che gli verrà concesso per attirare ulteriormente attenzioni su di sé. L’obiettivo sarà poi quello di andare a caccia di una proposta, un contratto e un’occasione di primo livello la prossima estate. Il nome è già venuto fuori: Golden State Warriors, al fianco dei Big-3 Curry-Thompson-Green e magari di una prima scelta al Draft che potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra di San Francisco. Una proposta allettante, a prescindere da come andranno le cose nelle prossime settimane con i Lakers - con cui Howard si augura di coronare il suo sogno e vincere il titolo NBA. A quel punto sarebbero i losangelini a doversi preoccupare di trovare sul mercato, a basso costo, un giocatore in grado di garantire impatto e concretezza in pochi minuti d’utilizzo. Un sostituto all’altezza. Tra le varie ipotesi e rumors filtrati in vista di un mercato ancora lontano dal suo inizio è uscito fuori il chiacchierato nome di Jahlil Okafor - che continua con i suoi alti e bassi a non essere garanzia a nessun livello, né da riserva di lusso, né da giocatore d’impatto per squadra priva di ambizioni. Il talento però c’è, nonostante in NBA si sia visto di rado. Basterà quello per convincere i Lakers a puntare su di lui in caso di emergenza?