Draft NBA, c’è una bozza di data: il 18 novembre

Era chiaro a tutti che il Draft non si sarebbe potuto tenere il prossimo 18 ottobre come inizialmente previsto. Con la decisione di spostare più in là la data di inizio della stagione 2020-21, che non partirà più il prossimo 1 dicembre, anche tutte le altre date sono state spostate più avanti. Ora c’è una bozza di accordo tra la NBA e la NBPA per la notte delle scelte: il prossimo 18 novembre. Ad anticiparlo è stato Adrian Wojnarowski di ESPN, il quale ha aggiunto che spostare di un mese la data del Draft (che normalmente si tiene negli ultimi 10 giorni di giugno) permetterà di avere un periodo di preparazione al Draft e una combine per avere i dati dei vari prospetti. Soprattutto, però, servirà per avere un’idea più chiara di quando comincerà la stagione 2020-21 proseguendo il dialogo tra le parti per questioni legate al contratto collettivo.