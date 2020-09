Boston a caccia di riscatto: gara-2 è su Sky

“È stata una grande partita: due squadre che hanno giocato duro, dando tutto per 53 minuti” . Lo ha detto Marcus Smart, ma è quello che abbiamo pensato tutti al termine della prima sfida della serie tra Boston e Miami. E non vediamo l’ora di ritrovare sul parquet due squadre che sanno darsi battaglia come poche altre - diverse per caratteristiche tecniche, ma entrambe con un’enorme voglia di affermarsi dopo che in questa stagione erano altre le squadre favorite per la corsa al titolo a Est. Ai Celtics è mancato davvero poco per prendersi il successo in gara-1: le decisioni prese da Jayson Tatum nel finale di overtime sono state elogiate da coach Stevens. Semplicemente gli avversari sono stati più bravi, a partire da Bam Adebayo che con la sua stoppata ha rispedito al mittente il tentativo di schiacciata più importante del match. Il n°0 dei Celtics però resta il riferimento dei biancoverdi , ben più maturo dei 23 anni che ancora devono spuntare sulla sua carta d’identità; protagonista di una serie di performance playoff da record. Boston, se vuole riportare in equilibrio il testa a testa con gli Heat, dovrà affidarsi prima di tutto a lui.

Miami invece sa bene che il successo in gara-1 non è frutto del caso, ma sarà complicato replicare così tante giocate fondamentali in un margine di tempo così ristretto. Gli Heat in gara-1 hanno rimontato 12 lunghezze nel quarto periodo per la seconda volta nella stessa post-season: mai nessuno c’era riuscito ed e complicato immaginare che Boston, qualora dovesse prendersi di nuovo del margine di vantaggio, lo sprechi come fatto 48 ore prima. Meglio non giocare con il fuoco, così come accaduto nel finale della prima sfida contro i Celtics: Jimmy Butler infatti ha dimostrato ancora una volta di saper essere decisivo quando conta di più, ma davvero Miami (potendo scegliere) affiderebbe di nuovo le proprie speranze di successo a un tiro dall’angolo da tre punti senza ritmo del n°22, come accaduto in gara-1? Stesso discorso per la super stoppata di Bam Adebayo: un gesto atletico e tecnico clamoroso, che ha posto rimedio a un buco difensivo non da poco. La prossima volta sarà meglio riuscire a contenere in scivolamento Tatum, a partire sin da gara-2 di questa notte all’1.00 in diretta su Sky Sport NBA con la telecronaca live di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.