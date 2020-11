Lakers-Warriors il giorno di Natale è un appuntamento che non rievoca certo bei ricordi a LeBron James, impegnato due anni fa sul parquet contro Golden State in quella gara che ha poi segnato la stagione 2018-19 dei gialloviola: un infortunio all’inguine - il più grave della sua carriera - che lo ha costretto a saltare oltre un mese di partite, facendo sprofondare così la squadra di Los Angeles fuori dalla zona playoff e condannando lo stesso James a saltare l’appuntamento con la post-season dopo aver conquistato per otto volte in fila l’accesso alle NBA Finals. Nel 2019 invece la sfida natalizia è stata contro i Clippers, in un derby avvincente che poi non si è riproposto all’interno della bolla di Orlando ai playoff. Stavolta però, tanti i motivi di interesse per riproporre il testa a testa tra Lakers e Warriors: in primis, il ritorno in campo dopo i lunghissimi infortuni di Klay Thompson e Steph Curry (che una comparsata l’aveva fatta anche prima della sospensione della regular season causa Covid-19), a cui si aggiungerà probabilmente l’esordio di uno dei talenti più attesi del prossimo Draft, che Golden State selezionerà con la seconda chiamata assoluta. Il tutto, senza dimenticare che dall’altra parte ci saranno i campioni NBA in carica: una grande partita per un grande appuntamento, da seguire come sempre in diretta sui canali Sky Sport, così come il match d'apertura della stagione in cui i Lakers riceveranno l'anello. Per quello Jared Dudley non ha dubbi: "Può funzionare: esordio con i Clippers e poi Warriors", vedremo quale sarà la decisione definitiva.