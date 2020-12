Da Portland a Oklahoma City, passando prima per Houston e poi per Detroit. Un lungo giro e una sequenza record di cambi di maglia per Trevor Ariza - veterano NBA che può ancora far comodo e dire la sua con i piedi oltre l’arco. Un giocatore che conoscono bene ai Lakers, dove nel 2009 dimostrò tutto il suo valore dando una mano ai vari Kobe Bryant, Pau Gasol e agli altri nella conquista del titolo NBA. Stando a quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, la prossima imminente destinazione per Ariza potrebbe dunque essere nuovamente la squadra di Los Angeles - così come per George Hill, entrambi veterani che potrebbero essere tagliati dai Thunder che hanno messo in chiaro di voler rifondare e ripartire da zero. A OKC però hanno dimostrato anche di saper ricavare scelte future e asset da qualsiasi tipo di giocatore, valorizzando veterani considerati complicati da piazzare da altre franchigie. Ariza potrebbe non essere da meno, mettendosi in mostra in maglia Thunder per poi permettere alla squadra dell’Oklahoma di passare all’incasso. Qualora dovesse restare a disposizione sul mercato, i Lakers non si lasceranno sfuggire l’occasione di aggiungere anche un giocatore duttile come lui per completare il roster.