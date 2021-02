Non solo i Golden State Warriors vogliono provare a mettere in piedi uno scambio per arrivare al giocatore lettone, ma anche gli Wizards non hanno nascosto il loro interesse - potenziale terza stella da aggiungere sotto canestro a un roster che può già contare su Bradley Beal e Russell Westbrook. Una situazione da monitorare, nonostante Mark Cuban abbia provato a smentire le voci che sono circolate

Dopo aver deciso di valutare l’interesse sul mercato nei confronti di Kristaps Porzingis, le risposte positive da parte di diverse squadre non sono tardate ad arrivate ai Dallas Mavericks - che hanno capito quale sia il peso e il valore sul mercato di un giocatore duttile e con caratteristiche così particolari come il lettone ex-Knicks. Porzingis è stato subito associato ai Golden State Warriors - che al momento però non dispongono del materiale (giovani talenti e scelte) di cui i texani vanno a caccia. La squadra di Steph Curry però non è l’unica a essersi detta interessata al possibile arrivo di Porzingis in squadra, visto che anche gli Washington Wizards sarebbero più che disposti a sacrificare parte del roster per aggiungere un giocatore del genere sotto canestro. Il lettone sarebbe il complemento ideale di un roster che dispone già di Bradley Beal e di Russell Westbrook, tassello mancante per comporre un trio di talenti che permetterebbe alla squadra della capitale di ambire a poter essere in qualche modo protagonista nella corsa playoff a Est. Al momento soltanto suggestioni, ma le cose potrebbero evolvere in fretta.