Una Pasqua da ricordare quella della point guard dei Bucks, che in anticipo sulla scadenza del proprio contratto (era titolare di una player option per la prossima annata) ha scelto di estendere e di legarsi alla franchigia del Wisconsin per il medio/lungo periodo. È lui, per i Bucks, la terza star ideale da affiancare ad Antetokounmpo e Middleton

La notizia arriva (direttamente dall’agente del giocatore Jason Glushon) all’insider NBA Shams Charania: Jrue Holiday — arrivato in offseason ai Bucks nello scambio con New Orleans — resterà a Milwaukee a lungo. Franchigia e giocatore, infatti, si sono accordati per un’estensione contrattuale di 4 anni per 160 milioni di dollari complessivi. Holiday era titolare di una player option a oltre 26 milioni di dollari per la prossima stagione, ma la point guard dei Bucks ha scelto di estendere già ora per assicurarsi il futuro nella franchigia del Wisconsin dove “dopo la trade di novembre, ha acquistato familiarità con i compagni, il coaching staff e la dirigenza al punto da voler impegnarsi a lungo termine con la società nella speranza di poter competere per il titolo per i prossimi anni a venire”, riporta Charamia.