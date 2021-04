NBA Sundays: Chicago sfida Brooklyn: LIVE su Sky

I Brooklyn Nets reduci da quattro vittorie consecutive fanno visita ai Chicago Bulls che vogliono interrompere una striscia di sei sconfitte in fila. Tantissime novità da gustare in questo appuntamento in prima serata, dalla nuova coppia Nets Blake Griffin/LaMarcus Aldridge al neo-arrivato nella "città del vento", Nikola Vucevic. La partita è in diretta a partire dalle 20 su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

CHICAGO BULLS-BROOKLYN NETS

La preview della partita

Brooklyn a caccia della quinta vittoria in fila, che potrebbe voler dire sorpasso sui Sixers per il primo posto a Est. Coach Steve Nash dovrà però ancora fare a meno di Kevin Durant (che potrebbe però rientrare all'inizio della prossima settimana) e di James Harden. Il Barba era uscito per un problema al ginocchio nella sfida contro i Rockets e dopo aver saltato la partita con Charlotte resta precauzionalmente a riposo anche contro i Bulls. Ci sarà invece l'altra superstar della squadra Kyrie Irving, e sarà l'occasione per vedere all'opera i due ex All-Star appena arrivati ai Nets: Blake Griffin e LaMarcus Aldridge. L'ex centro degli Spurs è reduce dall'ottimo debutto con la nuova maglia contro gli Hornets (11 punti, 9 rimbalzi e 6 assist), mentre Griffin rientrerà dopo aver riposato causa back-to-back e una condizione non ancora al top. Dal'altra parte Chicago vuole spezzare la serie di 6 sconfitte consecutive, con la nuova stella arrivata dal mercato Nikola Vucevic a caccia del suo primo successo in maglia Bulls. Nell'ultima sconfitta Chicago ha fatto comunque vedere buone cose, perdendo di misura (113-106) in casa degli scatenati Utah Jazz. Il leader della squadra resta Zach LaVine, alla sua migliore stagione nella lega con 27.4 punti, 5 rimbalzi e 4.7 assist di media a partita. Vedremo se i Bulls sapranno approfittare delle assenze dei favoritissimi Nets. La diretta a partire dalle 20 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.