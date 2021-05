LeBron dovrebbe saltare le prossime due partite

Dopo aver giocato due partite al rientro da sei settimane di stop per infortunio la stella dei Lakers è costretta a fermarsi di nuovo. Il fastidio alla caviglia non è infatti passato, e dopo aver saltato la sfida con Denver LeBron dovrebbe riposare - riporta ESPN - anche nel back-to-back in programma giovedì e venerdì notte contro Clippers e Portland

La caviglia del Re fa ancora male e ha bisogno di riposo. È per questo che LeBron James - dopo aver saltato la sfida vinta dai suoi Lakers contro Denver - dovrebbe restare fuori anche nel derby coi Clippers e nella partita coi Blazers in programma in back-to-back giovedì e venerdì notte. Così riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, secondo cui non è escluso che James possa saltare anche altre partite. Le sue condizioni verranno infatti monitorate di giorno in giorno. L'obiettivo dei Lakers è ovviamente cercare di averlo nelle migliori condizioni possibili per l'inizio dei playoff (o del play-in, i Lakers attualmente sono sesti a Ovest con una sola partita di vantaggio sui Blazers settimi).

LeBron era rientato dopo sei settimane di stop contro Sacramento lo scorso sabato, segnando 16 punti in 32 minuti nella sconfitta 110-106. Nella partita successiva contro Toronto era arrivato a quota 19, ma era rimasto in panchina nel finale di partita (sconfitta 121-114) per un riacutizzarsi del dolore alla caviglia infortunata. Da lì il riposo nella sfida vinta con Denver e il riposo previsto per le prossime due partite. Sperando che sia sufficiente a superare definitivamente gli strascichi dell'infortunio.