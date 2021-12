7/10

Prestazione modesta per Steph Curry che si ferma a soli 18 punti segnati con 6/20 dal campo e soprattutto 3/14 dall’arco, in una serata in cui Matisse Thybulle diventa il primo giocatore in NBA a stoppare ben due tentativi con i piedi oltre l’arco del n°30 - chiaramente condizionato dall’idea che 10 canestri da lontano gli avrebbero permesso di superare Ray Allen nella classifica all-time per triple in regular season. Il campione ex Celtics e Heat invece dista ancora sei bersagli da tre punti, con l’appuntamento fissato per la gara contro Indiana