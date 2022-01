HIGHLIGHTS NBA

Steph&Klay battono i Nets, Miami ko dopo 3 OT

Curry e Thompson faticano per tre quarti ma segnano gli ultimi 17 punti di Golden State, superando i 32 di Irving privo di KD e Harden. Partita folle a Miami dove gli Heat perdono contro Toronto dopo ben 3 supplementari. La coppia Tatum-Brown segna 69 punti a New Orleans, Embiid ne mette altri 36 e Philadelphia resiste ai 38 di Haliburton. Sesta in fila sopra quota 30 per Morant nel successo su Washington, Dallas distrugge Indiana nel primo ritorno di Rick Carlisle STASERA HAWKS-LAKERS IN STREAMING APERTO A TUTTI

NEW ORLEANS PELICANS-BOSTON CELTICS 97-107 | Nessun problema per i Celtics, che mettono subito in chiaro la situazione segnando due triple consecutive nel primo minuto di gioco con Jayson Tatum e Jaylen Brown e di fatto non si voltano più indietro. Il primo quarto si conclude infatti sul 27-15 e i Pelicans — privi praticamente di tutti i migliori giocatori — trovano a malapena i 19 punti del rookie Jose Alvarado a guidarli, in una serata in cui non hanno avuto alcuna chance di evitare il terzo ko consecutiva

Sono invece tre le vittorie nelle ultime quattro gare per i Celtics, che si godono non solo i 16 rimbalzi con 4 stoppate di Robert Williams, ma anche la quarta gara stagionale in cui Jayson Tatum e Jaylen Brown vanno insieme sopra quota trenta punti (DeRozan e LaVine si fermano a due). Tatum in particolare è il miglior realizzatore della sfida con 38 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, tirando 17/26 dal campo pur con 4/13 dalla lunga distanza e nessun tiro libero tentato