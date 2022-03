Dopo le esperienze con Lakers e Mavericks dei mesi scorsi, il due volte All-Star ex-Celtics torna in NBA con l'ennesimo contratto da 10 giorni - firmato stavolta con Charlotte: la speranza per lui e per gli Hornets è che possa dimostrare di essere decisivo in questa fase finale di regular season

Il due volte All-Star Isaiah Thomas ha firmato un contratto di 10 giorni con Charlotte - rinforzo in questo finale di regular season per una squadra che ha avuto diverse difficoltà nelle ultime settimane, battuta in 11 delle ultime 13 gare e scivolata così al nono posto della Eastern Conference. Thomas, reduce da tre partite di G-League in cui ha viaggiato con oltre 41 punti di media, ha dimostrato ancora una volta di essere in grande forma e di aver mantenuto il suo feeling unico con il canestro: giocate che potranno tornare utili anche a Charlotte in uscita dalla panchina per provare a dare una scossa alla squadra. Dopo le esperienze nei mesi scorsi prima ai Lakers e poi ai Mavericks (chiuse con cinque presenze complessive sul parquet), per Thomas questa è un’altra opportunità per ritagliarsi un posto a roster in questa fasi cruciali di regular season.