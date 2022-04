Denver-L.A. Lakers LIVE alle 21.30 su Sky Sport

Dopo la sconfitta con New Orleans, ogni partita è un dentro o fuori per i Los Angeles Lakers, che si giocano l'ingresso al torneo play-in sul campo dell'MVP in carica Nikola Jokic (senza l'infortunato LeBron James). Anche Denver però ha la possibilità di salire al 5° posto a Ovest con una vittoria: sfida in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS (IL TABELLINO)

La presentazione della sfida tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers

Dentro o fuori, non c’è più margine di errore. Dopo la sconfitta interna con i New Orleans Pelicans, i Los Angeles Lakers hanno un solo risultato a disposizione — la vittoria — per provare a rientrare nel torneo play-in, giocandosi l’ultimo posto a Ovest con i San Antonio Spurs. I quali però hanno un impegno facile come lo scontro con i Portland Trail Blazers (già battuti due volte nell’ultima settimana), mentre i gialloviola hanno un calendario difficilissimo che li vedrà impegnati a casa dell’MVP in carica Nikola Jokic. Una sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA in diretta dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi, pronti a raccontare la prima delle cinque gare che separano i Lakers dalla post-season o dalle vacanze anticipate. Proprio a Denver, peraltro, i gialloviola avevano subito la loro peggior sconfitta stagionale, un 133-96 che portò coach Frank Vogel a un passo dal licenziamento a metà gennaio, salvandosi poi all’ultimissimo secondo con le attenuanti generiche dell’assenza di Anthony Davis. Il lungo però ora è tornato, seppur non in condizioni ottimali così come James che, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia, non sarà in campo in Colorado.