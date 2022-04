NBA Sundays, Denver-Lakers alle 21.30 su Sky

Dopo la sconfitta con New Orleans, ogni partita è un dentro o fuori per i Los Angeles Lakers, che si giocano l'ingresso al torneo play-in sul campo dell'MVP in carica Nikola Jokic. Anche Denver però ha la possibilità di salire al quinto posto a Ovest con una vittoria: sfida in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

Dentro o fuori, non c’è più margine di errore. Dopo la sconfitta interna con i New Orleans Pelicans, i Los Angeles Lakers hanno un solo risultato a disposizione — la vittoria — per provare a rientrare nel torneo play-in, giocandosi l’ultimo posto a Ovest con i San Antonio Spurs. I quali però hanno un impegno facile come lo scontro con i Portland Trail Blazers (già battuti due volte nell’ultima settimana), mentre i gialloviola hanno un calendario difficilissimo che li vedrà impegnati a casa dell’MVP in carica Nikola Jokic. Una sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA in diretta dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi, pronti a raccontare la prima delle cinque gare che separano i Lakers di LeBron James dalla post-season o dalle vacanze anticipate. Proprio a Denver, peraltro, i gialloviola avevano subito la loro peggior sconfitta stagionale, un 133-96 che portò coach Frank Vogel a un passo dal licenziamento a metà gennaio, salvandosi poi all’ultimissimo secondo con le attenuanti generiche dell’assenza di Anthony Davis. Il lungo però ora è tornato, seppur non in condizioni ottimali così come James, alle prese con una distorsione alla caviglia che non gli ha impedito di segnare 38 punti nella partita coi Pelicans (anche se solamente 2 con 1/4 al tiro nel quarto periodo) insieme ai 23+12 di AD.