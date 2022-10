Sixers a caccia della 1^ vittoria contro gli Spurs

Una vittoria fa morale, certo, ma una vittoria ottenuta solo 24 ore prima porta con sé stanchezza e poco tempo per recuperare: i San Antonio Spurs hanno sbancato Indianapolis per mandare a libri la loro prima vittoria stagionale, ma ora sono attesi a una difficilissima trasferta sul campo di Philadelphia, per il primo NBA Saturdays della stagione (diretta su Sky Sport NBA a mezzanotte, con il commento in italiano). Trasferta difficile anche perché i Sixers sono ancora all'inseguimento del loro primo successo in campionato, e lo 0-2 con cui hanno iniziato una stagione dalle grandi aspettative è piaciuto poco ai tifosi della "città dell'amore fraterno", non così "amorevoli" nel fischiare senza il minimo problema Joel Embiid durante il ko contro Milwaukee. Vero, gli avversari dei 76ers erano di tutto rispetto - Celtics all'esordio, quindi i Bucks - ma per una squadra che punta senza nascondersi al vertice della Eastern Conference ora diventa fondamentale trovare una vittoria. Embiid ha tirato male (6/21) nel duello contro Antetokounmpo, Harden invece ha iniziato alla grande dal punto di vista realizzativo (35 all'esordio, 31 contro Milwaukee) ma non sono mancate preoccupanti amnesie difensive.