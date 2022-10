James vs Lillard: Lakers-Blazers alle 21.30 su Sky

Sta per concludersi la prima settimana di regular season e le situazioni di Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers non potrebbero essere più diverse. Le prime due uscite ufficiali dei gialloviola sono state tutt’altro che entusiasmanti, rimediando due sconfitte contro i Golden State Warriors e gli L.A. Clippers che hanno mostrato, quantomeno, quanta distanza ci sia in questo momento per LeBron James e soci per raggiungere le migliori squadre della Western Conference. Al contrario, i Blazers hanno vinto entrambe le gare disputate finora, prima superando i Sacramento Kings in trasferta e poi battendo nientemeno che i Phoenix Suns dopo un tempo supplementare in casa, forti dei 41 punti di Damian Lillard. "Dame" e soci sono una delle quattro squadre ancora imbattute a Ovest (otto in tutta la NBA) e contano di rimanere così anche nello scontro di questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, pronti a raccontare il primo NBA Sundays della stagione — le partite in prime time italiano, appuntamento fisso di ogni domenica sera da qui al termine della stagione.