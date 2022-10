NBA Sundays, LA Clippers-Pelicans alle 20 su Sky

Coach Tyronn Lue è stato particolarmente criptico, senza dare dettagli sulle condizioni o sulla disponibilità di Kawhi Leonard per la prossima partita. "Non so se ci sarà, non so se si allenerà, so solo che sta continuando la sua riabilitazione". Solo dopo qualche ora è arrivata la conferma: per la terza partita consecutiva la stella degli L.A. Clippers non sarà in campo, saltando la sfida interna ai New Orleans Pelicans in diretta alle 20 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Il motivo è sempre lo stesso: il ginocchio destro che continua a dargli fastidio. Secondo quanto emerso, Leonard ha cominciato a percepire una certa rigidità nel ginocchio operato lo scorso anno a seguito della rottura del legamento crociato anteriore nel giugno del 2021, un infortunio che lo ha portato a saltare l’intera stagione 2021-22. Dopo aver disputato due delle prime tre partite, però, Leonard è di nuovo già ai box, costringendo i Clippers a fare a meno di lui per invertire una rotta che li ha visti perdere le ultime tre gare, di cui due contro gli Oklahoma City Thunder.