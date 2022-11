Atlanta-Toronto a mezzanotte su Sky Sport Uno

Gli Atlanta Hawks hanno cominciato bene la stagione 2022-23, salendo fino al terzo posto nella Eastern Conference con un record di 9 vittorie e 6 sconfitte. Uno di quei sei ko è stato però pesante da digerire: una sconfitta di 30 punti subita sul campo dei Toronto Raptors alla fine di ottobre , di gran lunga il margine più ampio in questa stagione per Trae Young e compagni, travolti dai canadesi guidati dai 31 punti di Pascal Siakam e i 21 a testa di Scottie Barnes e Gary Trent. Gli Hawks avranno quindi sicuramente voglia di rivincita contro Toronto in una sfida di alta classifica a Est, visto che si affrontano la terza e la sesta forza della conference separate da sola mezza partita di distanza, in un incontro da seguire in diretta a mezzanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento live di Alessandro Mamoli e Marco Crespi .

I Raptors ci arrivano forti di due vittorie in fila contro Detroit e Miami, ma anche con ben cinque giocatori fuori per infortunio come Siakam, Trent, Chris Boucher, Otto Porter e Delano Banton, riducendo di molto le opzioni a disposizione di coach Nick Nurse, chiamato ad affidarsi maggiormente alla sua panchina. Atlanta invece da sei gare alterna vittorie e sconfitte, con l’ultimo ko subito per mano dei Boston Celtics nonostante i 27 punti di Trae Young. La situazione dell’infermeria è sicuramente migliore per i padroni di casa, che devono fare a meno solo del lungodegente Bogdan Bogdanovic (ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione estiva al ginocchio). Ci sono comunque tutti gli ingredienti per una grande sfida, anche perché in casa Raptors OG Anunoby sta viaggiando ai migliori livelli della carriera tanto in attacco quanto in difesa e attorno a lui la squadra è attrezzata per dare filo da torcere a chiunque. L’appuntamento è su Sky Sport a partire da mezzanotte.