Phoenix-New York in diretta dalle 21.30 su Sky

I Suns vanno a caccia della terza vittoria consecutiva in casa nei testa a testa contro New York, reduci dal passaggio a vuoto arrivato in volata contro Utah. I Knicks, impegnati in un giro di trasferte a Ovest, hanno perso a San Francisco e vorrebbero trovare il modo di riscattarsi anche su un campo difficile come quello di Phoenix: gara da seguire in diretta su Sky Sport NBA dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

La rotazione ridotta e gli infortuni stanno condizionando soltanto in parte il rendimento dei Phoenix Suns in questo primo mese di regular season - privi di Chris Paul e Cam Johnson e costretti a spremere più del previsto alcuni componenti della rotazione. Non sempre però lo sforzo viene ripagato dal successo, come accaduto nell’ultima occasione contro gli Utah Jazz - con Devin Booker autore di 49 punti, resi inutili nel finale poi finito con la sconfitta dei Suns a Salt Lake City. Coach Monty Williams però vuole cogliere il buono anche dall’ultimo passo falso, con Cameron Payne convincente alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra e un Deandre Ayton tuttofare che non solo fa sentire la sua presenza sotto canestro , ma che ha distribuito anche 8 assist (utili da sommare ai 10 di un Booker formato MVP). Queste sono soltanto alcune delle insidie con cui dovranno vedersela i Knicks nel match in programma alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

vedi anche

Rose: il messaggio a Randle senza nominare Randle

L’uomo nuovo nella rotazione di New York invece è Jalen Brunson, confermassimo in un roster che non può contare sull’infortunato Mitchell Robinson e che nei pressi del ferro vorrà sfruttare un Julius Randle da oltre 21 punti e quasi 9 rimbalzi di media: resta lui il leader statistico (e non solo) di un gruppo a cui manca spinta in uscita dalla panchina e continua a non essere del tutto convincente quando si pensa alle prospettive playoff. New York al momento è ottava forza a Est (8-8 di record), ma ha bisogno di conferme sul parquet per provare a sognare in grande: vincere contro Phoenix in trasferta sarebbe una grande iniezione di fiducia in quella direzione.