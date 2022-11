Minnesota-Golden State live alle 21.30 su Sky

Promette spettacolo - tanto spettacolo - la sfida in prima serata sugli schermi di Sky Sport tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. Prima della sconfitta di due punti a Charlotte, Towns e compagni cavalcavano la striscia di vittorie (5) più lunga di tutta la NBA; e gli Warriors non sono da meno, dato che dopo un inizo di stagione complicato sono usciti vincenti in 7 delle ultime 10 gare disputate. Le difficoltà per i campioni in carica - almeno in trasferta - però continuano: a Houston (il 20 novembre) è arrivata l'unica vittoria esterna in 10 partite giocate lontano da San Francisco, e l'impegno sul campo di Minnesota è un buon test per gli uomini di coach Kerr - nonché l'opportunità di superare in classifica proprio i T'Wolves con una vittoria nello scontro diretto. Se Steph Curry, da una parte, si presenta al via come secondo miglior marcatore NBA con quasi 32 punti a sera, dall'altra è in campo il miglior rimbalzista (quasi 13 di media) dell'intera lega, ovvero Rudy Gobert. I suoi centimetri, sommati a quelli di Karl-Anthony Towns, metteranno alla provo Kevon Looney, che con James Wiseman ancora in G League resta l'unico vero big a disposizione di coach Kerr. E ancora: promette scintille lo scontro tra Anthony Edwards, top scorer dei T'Wolves a oltre 22 di media, e due difensori del calibro di Andrew Wiggins e Klay Thompson, probabilmente in staffetta su "Ant".