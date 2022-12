Brunson vs Doncic: Knicks-Mavs alle 18.30 su Sky

Si incontrano di nuovo per la prima volta in questa stagione due ex compagni di squadra come Jalen Brunson, passato in estate ai New York Knicks, e Luka Doncic, che sta cercando faticosamente di tenere in piedi i Dallas Mavericks. Appuntamento al Madison Square Garden per la sfida da seguire alle 18.30 in diretta su Sky Sport NBA

Chissà quante volte in queste settimane di regular season saranno fischiate le orecchie a Jalen Brunson . A Dallas, infatti, non hanno fatto altro che rimpiangere la sua partenza in estate , specialmente dopo aver visto la squadra faticare tremendamente a replicarne l’apporto di playmaking e consistenza offensiva, caricando Luka Doncic di un ulteriore vagonata di responsabilità (come se non ne avesse già abbastanza). I Dallas Mavericks stanno attraversando il momento più difficile della loro stagione , reduci da sei sconfitte nelle ultime otto gare disputate di cui l’ultima due giorni fa a Detroit, e hanno necessariamente bisogno di rialzare la testa se vogliono guadagnarsi un posto al sole nel difficile tabellone della Western Conference. Questo sarà il loro obiettivo nella sfida del matinée al Madison Square Garden di Manhattan, affrontando i Knicks dell’ex Jalen Brunson che, per la verità, non se la passano molto meglio.

Se Dallas piange, New York non ride

New York occupa l’undicesimo posto in classifica esattamente come Dallas, a mezza partita di distanza dal decimo posto che permette se non altro di giocarsi una partita al play-in. E Brunson, un po’ come Doncic, è chiamato a fare di tutto in campo: è ai massimi in carriera per punti, assist, recuperi e tiri segnati e tentati, sia dal campo che ai liberi, pur con un’efficienza minore rispetto alla passata stagione al fianco di Luka. Soprattutto, però, sta dimostrando che l’investimento da 104 milioni di dollari in quattro anni fatto su di lui dai Knicks in estate è stato corretto, peraltro con un contratto che andrà a scendere da 27 a meno di 25 milioni nelle prossime stagioni. Un contratto che, a conti fatti, avrebbe risparmiato un bel po’ di grattacapi anche ai Mavericks: chissà che per Brunson non ci sia anche la motivazione extra di farsi rimpiangere ancora un po’. Appuntamento alle 18.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.