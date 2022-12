New Orleans-Denver dalle 21.30 in diretta su Sky

I New Orleans Pelicans, pieni di alternative e caccia di conferme, puntano a conquistare la quarta vittoria in fila nel match casalingo contro Denver - reduce dalla sconfitta contro Atlanta e pronta a lasciarsi guidare dal due volte MVP in carica Nikola Jokic. Match da seguire in diretta dalle 21.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

New Orleans vuole fare sul serio, lasciarsi alle spalle gli infortuni e trovare la chimica giusta con un roster che ha dimostrato di avere tante valide alternative: di sicuro il leader dei Pelicans è Zion Williamson, scatenato in questa stagione da 23.5 punti di media con quasi il 60% al tiro ; il centro di gravità di un gruppo che deve ancora recuperare Brandon Ingram ed Herbert Jones (che non prenderanno parte al match contro Denver). Poco importa: Trey Murphy III si sta ritagliando il ruolo di tiratore affidabile sul perimetro, mentre sotto canestro Jonas Valanciunas grazie al suo tiro da tre punti ha trovato il giusto incastro al fianco della prima scelta assoluta del Draft 2019. Si spiega così la convincente partenza di New Orleans - 14-8 di record - che vuole continuare a mantenere il ritmo playoff (quest'anno magari senza passare dal play-in).

Se si guarda al numero di vittorie conquistate in stagione infatti la partita è in totale equilibrio - 14-8 anche i Nuggets, con Nikola Jokic che nelle ultime settimane sta lasciando spazio anche a Michael Porter Jr. e Jamal Murray - finalmente recuperati dopo mesi di infortunio e il vero punto di forza aggiuntivo per Denver che vuole sognare in grande e puntare ad arrivare fino in fondo ai playoff. Per farlo tocca dimostrare il proprio valore anche in sfide complicate come quella di New Orleans: