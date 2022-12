Pelicans-Suns alle 21.30 su Sky: la rivincita

A meno di 48 ore dalla partita conclusa con una rissa in campo, New Orleans e Phoenix si incontrano per una rivincita ad alta tensione. I Pelicans di un caldissimo Zion Williams vogliono difendere il primo posto nella Western Conference, mentre i Suns nel frattempo sono scivolati al quarto. Appuntamento alle 21.30 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Da un paio di stagioni, complice la pandemia e la necessità di ridurre al minimo viaggi e spostamenti, capita sempre più spesso di vedere due squadre affrontarsi in una "mini serie" con due partite a brevissima distanza l’una dall’altra. In occasioni come questa, poi, creano ancora maggiore interesse: New Orleans e Phoenix non si stanno particolarmente simpatiche, complice la serie di playoff dello scorso anno vinta a fatica dai Suns, e non se le sono mandate a dire meno di due giorni fa, quando una schiacciata in 360° a partita ormai finita di Zion Williamson (dopo che Chris Paul, a cronometro dei 24 già scaduto, aveva tentato un tiro poi sbagliato) ha acceso una rissa al termine del match. Le due squadre rivali hanno la possibilità di regolare subito i conti con nuovo appuntamento sempre allo stesso posto: questa sera infatti Pelicans e Suns di affrontano alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro rivalità.