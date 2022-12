Jordan World Of Flight: nuova apertura a Milano

Uno spazio dedicato al brand Jordan in pieno centro a Milano, una nuova dimostrazione della vicinanza della città con il mondo della pallacanestro: "L’apertura di Jordan World of Flight Milan rappresenta l’apice di un nuovo concept dedicato a Jordan brand", spiega Craig Williams - presidente del Jordan Brand e uno dei tanti ospiti della giornata di oggi - con Sky Sport presente nello store prima dell'apertura con una puntata in onda proprio dall'interno del nuovo locale

Apre a Milano dal prossimo 16 dicembre il primo flagship store del brand Jordan, nato in collaborazione con Nike: nel nuovo negozio in Via Torino 22 troveranno uno spazio dedicato i prodotti del celebre marchio Jordan, tra cui scarpe, tute e zaini che finora erano venduti solo negli store del brand americano e nel sito ufficiale. Uno spazio di oltre 360 metri quadrati che trarrà ispirazione dal claim “World of flight”, omaggio alla filosofia dell’indimenticato Michael Jordan: al suo interno, lo store ospiterà anche eventi dedicati alla cultura streetwear e al basket. Una location premium che, come riferisce l’azienda, rappresenta il futuro del retail di Jordan brand e una destinazione dove celebrare la legacy e il futuro della cultura del basket. “L’apertura di Jordan World of Flight Milan – si legge in uno dei comunicati ufficiali – rappresenta l’apice di un nuovo concept dedicato a Jordan brand. Concepito come un punto di riferimento per la cultura streetwear e cestistica con l’obiettivo di creare connessioni sempre più profonde con i consumatori attraverso l’istituzione di una piattaforma che veicoli i messaggi universali del Jumpman”.