Nel corso della serie contro i Sacramento Kings, JaMychal Green ha disputato meno di 15 minuti distribuiti su tre gare diverse, accumulando più "DNP-CD" (non schierato per scelta tecnica) che gare giocate. Sono bastate però due triple in gara-1 contro i Los Angeles Lakers per convincere coach Steve Kerr a cambiare il suo quintetto: complici le condizioni non perfette di Kevon Looney a poche ore dall'inizio di gara-2, alle prese con un attacco influenzale, Kerr ha inserito Green tra i suoi titolari al fianco di Draymond Green, operando quindi il primo aggiustamento importante nella serie contro i gialloviola. Si tratta solamente della seconda partenza in quintetto per l’ex Denver in tutta la stagione (l’altra in una trasferta a Salt Lake City di inizio dicembre con i titolari a riposo), ma ha pagato dividendi immediati: il veterano ha chiuso con 15 punti in 12 minuti e 32 secondi sul parquet, segnando 6 dei 9 tiri tentati di cui 3/6 dalla lunga distanza, cambiando la geometria dell’attacco di Golden State. Dopo una gara-1 in cui i lunghi dei Lakers hanno ignorato Draymond Green e Looney sul perimetro chiudendo a doppia mandata l’area, la presenza di un tiratore da 38% da tre punti in stagione ha fatto respirare i campioni in carica, che hanno trovato molte più soluzioni sul perimetro (21/42 da tre di squadra) ma anche in avvicinamento a canestro (48 punti nel pitturato contro i 42 dei Lakers), vincendo agevolmente gara-2 e pareggiando i conti nella serie.