"Colpa mia". "Colpa mia". "Colpa mia". La conferenza stampa di Joe Mazzulla dopo il sonoro ko di gara-3 è un loop di due sole parole: "Colpa mia". L'esordiente allenatore dei Celtics non si fa problemi ad addossarsi tutte le responsabilità per quella che va a libri come la peggior sconfitta ai playoff nella storia della franchigia. "Che si parli di aggiustamenti da fare o del quintetto messo in campo, evidentemente non sono riuscito a preparare nel modo giusto i ragazzi. E questa è una mia responsabilità". In gara-3 Mazzulla ha insistito con il quintetto senza il doppio lungo (Al Horford-Robert Williams) a cui aveva già rinunciato nel secondo tempo di gara-2, preferendo confermare nei primi cinque Derrick White. Ma la mossa non ha portato nessun beneficio, e l'autocritica dell'allenatore di Boston è andata avanti impietosa: "Penso che abbiamo perso la nostra identità difensiva", dice commentando il calo di un reparto che era terzo per efficienza in regular season e ora è solo decimo in questi playoff. "Non sono riuscito a fare in modo che potessero scendere in campo con la giusta mentalità, eseguendo il giusto piano partita: fa parte del mio lavoro preparare al meglio i ragazzi, far sì che in campo siano connessi, e stasera non l'ho fatto. Colpa mia".