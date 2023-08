SGA spacca in due la Francia: 27 punti all’esordio

Ci si aspettava una partita equilibrata, di gran lunga la più importante del primo giorno dei Mondiali asiatici. Invece la sfida tra Canada e Francia, due squadre che ambiscono al podio del torneo, non è stata per niente combattuta. O meglio, lo è stata per un tempo, ma nel terzo quarto i canadesi hanno messo in mostra tutto il loro potenziale, lanciando un messaggio chiaro al resto del torneo: noi ci siamo. A fare la differenza è stata la difesa asfissiante della squadra di Jordi Fernandez (assistente allenatore dei Sacramento Kings), che può contare su specialisti del calibro di Dillon Brooks e Luguentz Dort per rendere la vita difficile a qualsiasi tipologia di avversario, come si è accorto in fretta Evan Fournier — trascinatore nel primo tempo dei francesi con 19 punti, ma tenuto solamente a 2 nella ripresa. Tutta la Francia per la verità ha segnato appena 25 punti in tutto il secondo tempo, di cui 8 in un terzo quarto in cui il Canada ha finalmente messo in campo tutto il talento accumulato in questi anni di lavoro — a partire da quello di Shai Gilgeous-Alexander.