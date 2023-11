Serata perfetta per i Lakers a Phoenix. Contro una delle pretendenti al titolo (non partita però benissimo anche a causa degli infortuni), e in una partita valida per l'In-Season Tournament, è arrivata infatti la prima vittoria in trasferta della stagione per i gialloviola, trascinati da un intramontabile LeBron James. Il Re ha messo a referto 32 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, con un fantastico 11/17 al tiro (3/4 da tre). Ma a rendere particolarmente soddisfatto il miglior realizzatore della storia NBA non sono stati tanto i suoi numeri, quanto le prestazioni dei compagni. In grande serata Cam Reddish, che dopo un inizio di stagione difficile e il tiro decisivo fallito contro Miami, ha messo a segno 17 punti tirando 5/8 dall'arco, compresa una tripla pesantissima nel finale di partita. "A tutti i critici che non capiscono nulla di basket (ogni riferimento a Stephen A Smith non è puramente casuale...) e che dicono che avrei dovuto tirare a Miami invece di passare la palla a Cam, ho fatto lo stesso stasera perché ho fiducia nei miei compagni e faccio sempre la giocata giusta. Il pallone decisivo va a Cam", ha chiosato in modo eloquente James. La stella dei Lakers ha anche parlato di un primo obiettivo stagionale: "Ci sono lì 500 mila dollari che aspettano (il montepremi individuale per chi vince l'In-Season Tournament), vogliamo andare a prenderci la coppa!", ha detto sorridendo LeBron.