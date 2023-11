Il brutto inizio con gli L.A. Clippers di James Harden è finito nel mirino di Shaqtin a Fool, la rassegna dei peggiori momenti della settimana di Shaquille O’Neal. I suoi "fallimenti del sistema" (per uno che si era auto-definito "un sistema di pallacanestro, non un giocatore di sistema") guidano il peggio degli ultimi sette giorni davanti agli "orrori" di Kyle Kuzma, Malik Beasley e Andre Drummond. Vedere per credere!

NBA CUP, COME È ANDATA LA TERZA GIORNATA