Chi sono gli Houston Rockets, in questo pazzo inizio di stagione, difficile dirlo. Il record dice 6-6, perfetto equilibrio tra vittorie e sconfitte, ma l'andamento è stato - fin qui - tutt'altro che equilibrato: 3 sconfitte per iniziare la stagione, poi 6 vittorie in fila, ora altri 3 ko consecutivi. In attesa di capire qualcosa di più della squadra di Ime Udoka, una certezza però nel Texas c'è: la crescita impressionante di Alperen Sengun. Il turco non è solo il miglior realizzatore dei suoi (vicino ai 21 punti a sera) e ai massimi di carriera in quasi ogni categoria statistica (punti, percentuale dal campo, percentuale da tre, assist): quello che sta entusiasmando i tifosi dei Rockets è l'impatto di Sengun sulla squadra. Qualche numero? Con lui in campo i Rockets fin qui hanno segnato 67 punti in più degli avversari, con lui fuori il dato precipita a -32. E anche le statistiche avanzate confermano l'importanza del n°28 di Houston: +9.1 il Net Rating di squadra (differenza tra l'efficienza offensiva e quella difensiva) con lui in campo, -8.3 con lui fuori. Non c'è un giocatore che influisce così tanto nel bene, ma neppure uno la cui assenza pesa così tanto sui destini di squadra.