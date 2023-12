Le voci di una espansione della NBA, con Las Vegas come prima candidata per ospitare una nuova franchigia sono sempre più insistenti. Così come quelle che vedono LeBron James coinvolto con un ruolo di primo piano nella operazione, voci che hanno avuto ulteriore conferma dalle parole di Adam Silver alla premiazione di LeBron dopo la vittoria della NBA Cup. Ma quali sono le reali prospettive, e che tempi possono esserci perché il tutto si concretizzi? Ne ha parlato Flavio Tranquillo a Basket Room