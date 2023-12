Già nella sua annata da rookie, conclusa dando un contributo importante nel percorso dei Nuggets verso il primo titolo della loro storia, Christian Braun aveva fatto capire di non soffrire di timidezza. Nella facile vittoria della notte contro Brooklyn, la guardia di Denver ha segnato 10 punti e ha messo anche in mostra mezzi atletici non comuni, chiudendo un contropiede solitario con la schiacciata a una mano

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA | SFOGLIA LA GALLERY