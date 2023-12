A Natale, si sa, è bello ricevere regali ma è spesso ancora più bello farli. Funziona così anche in NBA, dove l'assist è il regalo migliore che si possa fare a un compagno. In attesa del tradizionale Christmas Day NBA, con le sue cinque sfide imperdibili tutte in diretta su Sky Sport, ecco chi sono i migliori passatori nella storia delle partite di Natale