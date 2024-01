Gli Spurs lottano, Allen guida i Cavs al successo

CLEVELAND CAVALIERS-SAN ANTONIO SPURS 117-115

Il duello Wembanyama-Allen è quello che ruba l'occhio, ma l'inizio è tutto di Devin Vassell, che segna 9 dei primi 13 punti degli Spurs, che partono meglio dei Cavs e allungano anche fino al 32-22 prima che due triple di Caris LeVert in due secondi - gli ultimi del primo quarto - non fissano il punteggio sul 32-28 al primo break. Il rientro in partita dei Cavs si concretizza nel secondo quarto grazie alla mano torrida di Sam Merrill, che infila 5 triple per 18 punti nel solo primo tempo che i padroni di casa chiudono avanti di 6, 62-56, anche grazie ai 15 punti di un solido Jarrett Allen. Il terzo quarto è interlocutorio nel punteggio: un paio di lampi di Wembanyama (con due triple a segno) da una parte, più LeVert (7/10 e 19 punti dopo tre quarti) che Mitchell dall'altra, e gara ancora aperta al via dell'ultimo quarto, con i Cavs in vantaggio 88-84. Mitchell con due canestri, un recupero e un assist (per Strus, che segna 8 punti in fila) segnano il break di Cleveland in avvio di quarto periodo: il vantaggio dei Cavs si allarga alla doppia cifra grazie a un superalativo Jarrett Allen, che completa con tre schiacciate in fila una prestazione da 29 punti e 16 rimbalzi con 11/17 al tiro, degnamente spalleggiata dai 17 con 9 assist di Mitchell ma ancora di più dai 23 di LeVert e dai 18 di Merrill dalla panchina. San Antonio resta però in partita fino all'ultimo possesso grazie a un finale di gara da protagonista di Wembanyama, che chiude con 24 punti con 9 rimbalzi e 5 stoppate: altri 22 da Vassell non evitano però il 4° ko in fila e il nono nelle ultime dieci dei texani.