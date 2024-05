Quello tra Draymond Green e LeBron James è un rapporto che ha vissuto molte fasi, a partire dalla accesissima rivalità quando i due si sono scontrati per ben quattro volte consecutive alle NBA Finals tra il 2015 e il 2018 fino alla successiva riappacificazione. Da diverso tempo, poi, Green e James condividono la stessa agenzia che ne cura gli interessi e nel corso degli ultimi anni non sono mancate le occasioni, private e pubbliche, per ribadire la stima reciproca tra i due veterani. Tanto che in diversi momenti si è addirittura ipotizzato che Draymond e LeBron potessero infine giocare nella stessa squadra, a Los Angeles o a Golden State. Non è successo e forse non succederà mai, anche perché con James ormai alla soglia dei quarant'anni il tema del suo ritiro del basket comincia a essere più che mai d'attualità. E durante l'ultima puntata del suo podcast, tra le altre cose Green ha voluto dire la sua circa la possibilità di non vedere più l'amico e rivale sul parquet nel prossimo futuro. "Se dovessi scegliere tra mia moglie e il poter vedere giocare LeBron per altri 7-10 anni in NBA", ha dichiarato Green con il consueto tono provocatorio, "mi trovereste dal mio avvocato a preparare le carte per il divorzio".