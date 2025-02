È stata ribattezzata "The Woj Collection" e si tratta di una serie di cimeli (ex strumenti di lavoro) che l'insider più famoso della NBA - recentemente "ritiratosi" dalle scene - ha deciso di mettere all'asta per finanziare il dipartimento sportivo della sua università, St. Bonaventure (di cui ora è GM per la squadra di basket). E pare ci sia qualcuno disposto a pagare più di 1.500 dollari per imposessarsi del cellulare con cui Woj ha twittato le notizie di mercato più clamorose degli ultimi anni

“Le bombe di Woj ormai sono storia, ma ora voi ne potete far parte. Come? Diventando i proprietari dei vari iPhone con cui per anni ho dato le notizie più importanti del mercato NBA. Potete fare le vostre offerte per mettere le mani sui miei iPhone originali, sui miei accrediti per i Draft e tanto altro ancora”. Sembrerebbe uno scherzo, se non fosse tutto vero. D'altronde il mondo del collezionismo ci ha abituato a personaggi e storie piuttosto strampalate e questa - che riguarda tangenzialmente il mondo NBA - in un certo senso non sorprende neppure più di tanto. Adrian Wojnarowski, per anni l’insider NBA più famoso e conosciuto, da qualche mese ormai si è “ritirato” dalla professione per dedicarsi a una nuova missione, nel ruolo di GM dei suoi Bonnies di St. Bonaventure, il suo college di appartenenza. E proprio per raccogliere fondi per la sua università Woj ha deciso di mettere all’asta una serie di cimeli appartenuti alla sua precedente carriera, quella di giornalista di ESPN.