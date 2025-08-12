All’inizio della nuova stagione NBA mancano ancora più di due mesi, ma intanto sono state rese note le prime sfide imperdibili che caratterizzeranno la regular season. Si parte il prossimo 21 ottobre con il doppio confronto tra i Thunder campioni in carica e i Rockets e tra i due super veterani LeBron James e Steph Curry e si viaggia fino alla primavera del 2026 passando per appuntamenti ormai tradizionali come il Christmas Day e l’MLK Day