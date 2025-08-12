NBA, la nuova stagione si avvicina: esordio con OKC-Houston e LeBron contro Steph
All’inizio della nuova stagione NBA mancano ancora più di due mesi, ma intanto sono state rese note le prime sfide imperdibili che caratterizzeranno la regular season. Si parte il prossimo 21 ottobre con il doppio confronto tra i Thunder campioni in carica e i Rockets e tra i due super veterani LeBron James e Steph Curry e si viaggia fino alla primavera del 2026 passando per appuntamenti ormai tradizionali come il Christmas Day e l’MLK Day
- La regular season 2025-26, e quindi anche la caccia ai Thunder campioni, si apre il 21 ottobre prossimo e si concluderà il 12 aprile 2026. In mezzo tanti appuntamenti imperdibili e come sempre tante partite dalle mille emozioni
- Il 21 ottobre alza il sipario sulla stagione 2025-26
- Cooper Flagg è stato scelto alla prima posizione del Draft, Dylan Harper alla seconda e i due si troveranno faccia a faccia alla loro prima partita ufficiale in NBA il prossimo 22 ottobre. Era dal 1966 che le prime due scelte al Draft non si affrontavano al loro esordio
- Appuntamento che è ormai tradizione e del tutto imperdibile, il Christmas Day tornerà ad animare la giornata di Natale anche quest’anno con sfide dal fascino del tutto particolare
- Altro appuntamento divenuto ormai tradizionale nel quale la NBA onora la memoria di Martin Luther King Jr. nella ricorrenza del Martin Luther King Jr. Day, previsto per il 19 gennaio 2026
