NBA Cup, gli scenari all’ultima giornata della fase a gruppi: cosa può succedere

Introduzione
Questa notte si giocano le partite dell’ultima giornata della fase a gironi della NBA Cup, torneo arrivato ormai alla sua terza edizione e che ha visto trionfare i Lakers nel 2023 e i Bucks nel 2024. Proprio i Lakers, insieme a Toronto, sono già qualificati per i quarti, altre squadre hanno già detto addio alle speranze di avanzare alla fase eliminatorie mentre per molte altre è tutto ancora aperto. Ecco gli scenari possibili gruppo per gruppo
Quello che devi sapere
NBA CUP: ORMAI QUASI UNA TRADIZIONE
Quella in corso è la terza edizione della NBA Cup, torneo parallelo alla regular season inaugurato nel 2023 e che ad ogni anno guadagna attenzione e fascino. Per conferme basta chiedere a Lakers e Bucks, ovvero i trionfatori della prime due edizioni, con le superstar LeBron James e Giannis Antetokounmpo ad alzare il trofeo al termine delle Final Four di Las Vegas
COME FUNZIONA LA NBA CUP
Come già avvenuto nelle due precedenti edizioni, il torneo si svolge in due fasi:
- La prima è quella a gruppi alla quale parteciperanno tutte le trenta squadre NBA divise in sei gruppi da cinque, senza mescolare le due conference (quindi tre gruppi della Eastern e tre gruppi della Western). La NBA si è impegnata a fare in modo che le partite del torneo non siano mai alla seconda serata di un back-to-back
- Le prime sei squadre qualificate di ciascun gruppo e le due migliori seconde (una da ciascuna conference) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale da disputare in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda) e successivamente le Final Four in campo neutro a Las Vegas. Non ci saranno rimescolamenti di conference, mantenendo divise Eastern e Western
LE PARTITE DELL'ULTIMA GIORNATA DELLA FASE A GRUPPI
- Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers
- Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers
- Charlotte Hornets-Chicago Bulls
- Detroit Pistons-Orlando Magic
- Indiana Pacers-Washington Wizards
- New York Knicks-Milwaukee Bucks
- Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns
- Denver Nuggets-San Antonio Spurs
- Utah Jazz-Sacramento Kings
- Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks
- L.A. Clippers-Memphis Grizzlies
LA SITUAZIONE NELLA EASTERN CONFERENCE
A oggi Toronto è l’unica squadra a Est ad avere già guadagnato il passaggio alla fase a eliminazione diretta della NBA Cup. Per i sorprendenti Raptors percorso netto nel torneo con quattro vittorie su quattro partite. Già eliminate, invece, Boston, Brooklyn, Philadelphia, Chicago e Charlotte. Per le altre è ancora tutto in gioco
LA SITUAZIONE NEL GRUPPO A DELL’EST
Toronto, come detto, è già qualificata, mentre Cleveland deve battere Atlanta nell’ultima giornata della fase a gruppi e quindi sperare nella differenza canestri per ottenere la ‘wild card’ che spetta alla miglior seconda a Est
LA SITUAZIONE NEL GRUPPO B DELL’EST
Orlando, fin qui imbattuta, è molto vicina alla qualificazione, ma nell’ultima giornata se la dovrà vedere con Detroit, unica altra potenziale qualificata del gruppo B, rispetto alla quale ha però una differenza canestri molto migliore. Ai Pistons, quindi, per andare in testa occorre vincere con uno scarto di almeno 19 punti, altrimenti Cade Cunningham e compagni dovranno sperare di strappare la ‘wild card’ dell’Est
LA SITUAZIONE NEL GRUPPO C DELL’EST
Miami, che ha già giocato tutte e quattro le sue partite della fase a gruppi della NBA Cup ed è in vetta al gruppo C, attende l’esito dello scontro diretto tra Knicks e Bucks, uniche due squadre a poter ancora ambire alla qualificazione, forte di una differenza canestri importante e superabile solo in caso di vittoria con 24 punti di scarto da parte di New York e addirittura di 37 da parte di Milwaukee
LA SITUAZIONE NELLA WESTERN CONFERENCE
Proprio come a Est, anche a Ovest c’è solo una squadra già certa di disputare i quarti di finale e sono i Lakers, fin qui imbattuti in NBA Cup proprio come Toronto. Per Minnesota, Sacramento, Utah, Dallas, New Orleans, Houston, Portland e Golden State, invece, non ci sono più speranze di qualificarsi. Speranze che invece coltivano ancora tutte le altre squadre, pronte a darsi battaglia nell’ultima giornata della fase a gruppi
LA SITUAZIONE NEL GRUPPO A DELL’OVEST
Scontro diretto per la vetta anche nel gruppo A dell’Ovest, dove chi vincerà tra Thunder e Suns conquisterà i quarti e chi prederà dovrà sperare di risultare la miglior seconda nella Western Conference
LA SITUAZIONE NEL GRUPPO B DELL’OVEST
I Lakers, già qualificati, ospitano Dallas, già eliminata, mentre tutti gli occhi nel gruppo B saranno puntati su Memphis, che fa visita ai Clippers e deve vincere, magari aumentando sensibilmente la differenza canestri, per sperare di ottenere la ‘wild card’. Una ‘wild card’ in teoria alla portata anche dei Clippers stessi, che però partono da una posizione di forte svantaggio per via del -15 accumulato fin qui nella differenza canestri
LA SITUAZIONE NEL GRUPPO C DELL’OVEST
La sfida in programma tra Denver e San Antonio è forse la più affascinante dell’ultima giornata della fase a gironi. Chi vince va ai quarti, chi perde va a fare compagnia a Rockets, Blazers e Warriors tra le squadre eliminate
LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
L’8 e 9 dicembre prossimi si giocheranno i quattro quarti di finale della NBA Cup, e quindi le quattro squadre rimaste si disputeranno il trofeo a Las Vegas con le semifinali in programma il 13 dicembre e la finalissima il 16 dicembre