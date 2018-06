Non tutte le squadre NBA approcciano il mercato alla stessa maniera: c’è chi ha obiettivi altissimi e può legittimamente puntare ai nomi più grossi sul mercato, e chi invece si rende conto di non poter competere nell’immediato e allora progetta per il futuro. Tutte, in ogni caso, devono cercare sul mercato le risposte per i loro problemi nella costruzione del roster: ecco squadra per squadra quali sono gli obiettivi, i free agent da rifirmare e le necessità per il mercato 2018