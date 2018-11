NBA, sfoglia le immagini più belle di “The Mamba Mentality”, il libro di Kobe Bryant

Esce in Italia oggi, pubblicato da Rizzoli, "The Mamba Mentality - Il mio basket", un ritratto in parole e immagini della leggenda gialloviola. Scritto in persona da Kobe Bryant e illustrato dagli scatti di Andrew Bernstein, il libro è un regalo imperdibile per tutti i tifosi del "Black Mamba"