LA LOTTA PER UN POSTO AI PLAYOFF A EST | CHARLOTTE HORNETS – Kemba Walker potrebbe chiudere da 16 giorni la sua avventura in maglia Hornets e probabilmente lo farà ancora una volta guardando i playoff soltanto in TV. A Charlotte tocca una missione semi-impossibile (soltanto il 14% di possibilità di farcela), prima di aprire le porte a una complicata off-season in cui potrebbero perdere per strada anche un All-Star arrivato in North Carolina un po’ per caso