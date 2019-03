NBA, Rudy Gobert conquista il record di schiacciate. Le FOTO

Con 270 schiacciate, Rudy Gobert ha superato Dwight Howard ed è diventato il primatista per schiacciate in singola stagione da quando vengono registrate (stagione 2000-01). Ma il suo record potrebbe essere in pericolo già in questa stagione da parte di un suo “contemporaneo”. Ecco chi ha realizzato le dieci migliori prestazioni nell’ultimo ventennio