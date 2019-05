La NBA ha reso noti il primo e il secondo quintetto difensivo della stagione 2018-19: Gobert il più votato, Antetokounmpo e George non solo in corsa per il premio di MVP ma anche tra i migliori a protezione del ferro, oltre a Smart e Bledsoe. A far discutere sono alcuni eccellenti difensori tenuti fuori dalla top-10, Patrick Beverley in testa: questo l'elenco completo