PATRICK BEVERLEY | Con l’emergere dei due rookie Shai Gilgeous-Alexander e Landry Shamet in casa Clippers, il 31enne di Chicago potrebbe vedere il suo minutaggio ridursi sempre di più col passare del tempo. Allora perché non restare in città ma andare alla corte di LeBron&Davis per portare difesa e tiro da tre (sopra il 40%) in una squadra che ne ha disperatamente bisogno