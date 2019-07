Come ha scritto il n°3 degli Heat su Twitter: "Non pensavo che così tante maglie diventassero vecchie dopo pochi giorni di free agency...". "The Last Dance", il tour in tutte le arene NBA di Wade nell'ultima stagione, è tutto da rifare: le foto di tutte le maglie sbagliate della sua collezione personale

LE NOSTRE NEWS ANCHE SU WHATSAPP