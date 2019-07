KEVIN DURANT-KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS | Sono 16 le presenze all'All-Star Game combinate (10 per il primo, 6 per il secondo) e 3 i titoli NBA in bacheca, 2 per Durant con Golden State, 1 per Irving in maglia Cavs. Stesso numero (e stessa proporzione) per gli ori olimpici, così come entrambi hanno in palmares anche il titolo di rookie dell'anno NBA. Durant impreziosisce il tutto con 2 titoli di MVP delle finali