KYLE LOWRY, TORONTO RAPTORS | La point guard dei campioni NBA ha bonus per 2.7 milioni di dollari (ma comunque non può incassarne più di 2.3 in totale), così suddivisi: * 200.000 dollari se viene convocato per l’All-Star Game * 1.5 milioni di dollari se vince il titolo NBA * 500.000 dollari se viene selezionato per il primo o secondo quintetto offensivo (All-NBA) * 500.000 dollari se viene selezionato per il primo o secondo quintetto difensivo