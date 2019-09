RODNEY HOOD | Il giocatore dei Portland Trail Blazers ha rinnovato quest’estate il suo contratto. Secondo quanto scritto, molti giocatori hanno consultato Kobe negli ultimi anni per ricevere consigli sulle loro scelte in free agency, per quanto Bryant sia impegnato soprattutto nell’allenare i giovani (tra cui la squadra di sua figlia). Hood era in campo contro Kobe per la sua ultima, indimenticabile partita da 60 punti nel 2016