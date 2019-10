MIAMI HEAT-SAN ANTONIO SPURS 107-89 | Esordio vincente per Jimmy Butler in maglia Miami Heat, l’ex Philadelphia ha chiuso con 10 punti, 3 rimbalzi e 5 assist in 24 minuti sul parquet nella vittoria su San Antonio. Miglior marcatore degli Heat è stato il rookie Tyler Herro con 18 punti uscendo dalla panchina. Attacco asfittico per gli Spurs, con solo DeMar DeRozan (10) e Rudy Gay (12) in doppia cifra.