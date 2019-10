CHICAGO BULLS-NEW ORLEANS PELICANS 125-127 | Lo "Zion-Show" passa per la prima volta da Chicago e non delude i tifosi dello United Center: Williamson sbaglia un solo tiro in tutta la sua partita, chiusa con 12/13 dal campo e 29 punti. Bene anche l'altra matricola dei Pelicans Nickeil Alexander-Walker, autore di 13 punti in 19 minuti. Ottima per i padroni di casa la prestazione di Zach Lavine: per lui 28 punti con 10/16 al tiro e 4 triple a segno